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Общество19 октября 2022 4:14

Из самарской больницы за мошенничество уволены главный бухгалтер и кадровик

Женщины подозреваются в присвоении бюджетных средств
Алена ПРОВКИНА
Женщины работали в городской больнице

Женщины работали в городской больнице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о проблеме в сфере здравоохранения. Двое сотрудниц украли бюджетные средства больницы.

О происшествии рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Оказалось, главный бухгалтер и кадровик городской больницы имени Пирогова нанесли ущерб в размере 2,2 миллиона рублей. Политика возмутило дальнейшее трудоустройство женщин.

Мошенницы вновь получили места в больнице после судебных слушаний, где им назначили условный срок. Как только ситуацию осветили в социальных сетях, женщины написали заявления об увольнении.