Из самарской больницы за мошенничество уволены главный бухгалтер и кадровик

Женщины работали в городской больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о проблеме в сфере здравоохранения. Двое сотрудниц украли бюджетные средства больницы.

О происшествии рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Оказалось, главный бухгалтер и кадровик городской больницы имени Пирогова нанесли ущерб в размере 2,2 миллиона рублей. Политика возмутило дальнейшее трудоустройство женщин.

Мошенницы вновь получили места в больнице после судебных слушаний, где им назначили условный срок. Как только ситуацию осветили в социальных сетях, женщины написали заявления об увольнении.