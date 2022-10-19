Треть самарцев мечтают вернуться на работу, с которой уволились

Предложение вернуться на прежнее место работы женщины получают чаще мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob показал, что на предложение от бывших руководителей вернуться на старую работу, на него согласятся 33% самарцев.

— Сделать это работников мотивируют зарплата, улучшение условий труда, смена руководства, повышение и знакомый коллектив, — сообщает SuperJob.

Предложение вернуться на прежнее место работы женщины получают чаще мужчин (58% против 47%). За последний год приглашали уволившегося сотрудника на его прежнее место работы 38% работодателей. Среди чаще встречаемых причин: нехватка опытных кандидатов и «узких» специалистов, а также повышение зарплаты в компании.

Почти каждый второй самарец получал предложение вернуться на прежнее место работы, при этом 30% отказались, а 21% согласились. Главные причины возвращения: достойная зарплата, интерес к делу, хороший коллектив и удобный график. А вот отказываются обычно из-за низкой оплаты труда, неподходящих условий, разногласий с руководством и принципа не возвращаться.