В Самаре мужчина, избивший до смерти знакомого, окажется в колонии

Мужчина окажется в тюрьме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары местный жители избил своего знакомого до смерти. После мужчина оставил потерпевшего на лестничной площадке.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемый находился в своей квартире вместе с другим мужчиной. В ходе конфликта, переросшего в драку, злоумышленник нанес потерпевшему не менее 12 ударов руками и ногами. После драки хозяин квартиры безразлично отнесся к травмам знакомого и вытащил его на лестничную клетку.

Потерпевшего доставили в больницу. В этот же день он скончался от полученных травм. Суд признал мужчину виновным, его приговорили к колонии строгого режима, в которой он проведет 6 лет.