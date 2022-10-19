В самарском наркодиспансере при пожаре пострадал 62-летний мужчина и эвакуировали 29 человек

В тушении возгорания участвовало 77 человек и 22 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вчера, 18 октября, начался пожар в ГБУЗ «Самарский областной клинический наркологический диспансер». В результате него пострадал 62-летний мужчина.

— Сообщение поступило в 02:20 о срабатывании пожарной сигнализации в медицинском учреждении, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Когда специалисты прибыли на место, был установлен очаг возгорания. Оказалось, в палате на первом этаже здания происходило тление вещей. Площадь пожара составила 10 кв.м. Его удалось полностью ликвидировать в 02:52 с помощью 77 человек и 22 единиц техники.

В результате ЧП погибших не оказалось, а пострадавшего 62-летнего мужчину госпитализировали. Для безопасности в соседние корпуса эвакуировали 29 человек. Причина пожара на данный момент неизвестна и устанавливается специалистами.