Самарец выступил в эфире вокального шоу «Залетай в тренды»

Участник из Самары покорил жюри Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары выступил на вокальном шоу «Залетай в тренды». Звездное жюри оценило песню.

Исполнитель из Самары Дмитрий Колоницкий представил песню собственного сочинения. У участника было всего 30 секунд, чтобы зацепить звездных ведущих.

- Было ощущение, что я смотрю сериал с крутым саундтреком: вот такое настроение у этой песни, - отметила певица Мари Краймбери.

Также в жюри входят Эльдар Джарахов и MIA BOYKA. Самарского артиста направили в следующий этап. Эфиры проекта доступны каждую пятницу в официальной группе «Вконтакте».