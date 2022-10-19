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Общество19 октября 2022 5:12

Самарец выступил в эфире вокального шоу «Залетай в тренды»

Он покорил жюри своей песней
Алена ПРОВКИНА
Участник из Самары покорил жюри

Участник из Самары покорил жюри

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары выступил на вокальном шоу «Залетай в тренды». Звездное жюри оценило песню.

Исполнитель из Самары Дмитрий Колоницкий представил песню собственного сочинения. У участника было всего 30 секунд, чтобы зацепить звездных ведущих.

- Было ощущение, что я смотрю сериал с крутым саундтреком: вот такое настроение у этой песни, - отметила певица Мари Краймбери.

Также в жюри входят Эльдар Джарахов и MIA BOYKA. Самарского артиста направили в следующий этап. Эфиры проекта доступны каждую пятницу в официальной группе «Вконтакте».