В Самарской области 40-летний мужчина похитил велосипед, не смог на нем поехать и «довел» до ломбарда

В настоящий момент сотрудники полиции пытаются найти похищенное имущество. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 40-летний местный житель похитил из подъезда велосипед, выехал на нем, но не справился с управлением и в итоге пошел рядом в ломбард.

— Велосипед украли из подъезда многоквартирного дома на бульваре Гая, ущерб оценили на сумму более 9 тысяч рублей, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Похитителем оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний житель Тольятти. На записи с камеры видеонаблюдения можно заметить, как он выходит из подъезда с ним и пытается уехать.

Мужчина во всем признался и рассказал, что уже сдал велосипед в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции пытаются найти похищенное имущество.