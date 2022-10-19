В Самарской области более 70% руководителей планируют выписать премию сотрудникам в 2023 году

Пока премию получают не все сотрудники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие руководители готовы премировать сотрудников в следующем году. Не во всех компаниях действует подобная система.

По данным сервиса Зарплата.ру, опрос прошли 1650 руководителей. 90% опрошенных рассказали, что в их компаниях уже действует схема премирования. При этом, почти в половине случаев персонал получает премию за выполнение KPI. Также премию получают сотрудники, работающие сверхурочно. Помимо этого, надбавку выписывают в канун знаменательных событий и праздников.

В следующем году выписать премии сотрудникам планируют 71% руководителей. Ежемесячно поощряют сотрудников пока только 36% респондентов.