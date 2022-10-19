Дмитрий Азаров заручился поддержкой Владимира Путина по вопросам развития Самарской области

Положительное решение получило обращение губернатора насчет обеспечения качественной питьевой водой жителей южных районов. Фото: официальный сайт президента России

Дмитрий Азаров заручился поддержкой Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Самарской области. По итогам личной встречи с президентом губернатор в режиме видеоконференции провел заседание правительства региона.

Поддержка получена по дополнительным решениям, которые касаются строительства дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу в рамках международного транспортного коридора, который ведет в Западный Китай.

Необходимость прохождения международной трассы через Самарскую область в 2018 году главе региона удалось доказать на личной встрече с главой государства. Маршрут был скорректирован, что потребовало внесения изменений в транспортную стратегию РФ. Дорогу «Обход Тольятти» и мост через Волгу должны ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Также по вопросу строительства на территории Самарской области международного университетского кампуса удалось заручиться поддержкой президента. Дмитрий Азаров дал поручения в регионе организовать предварительную работу во взаимодействии с федеральным правительством.

— Наша заявка получила высокую оценку по признанию межведомственной комиссии, она оказалась лучшей из всех заявок, которые поступили на конкурс. Есть, подчеркну, и прямая поддержка президента, которая содержится в его резолюции, — сказал губернатор.

Еще один вопрос, который предварительно поддержал Владимир Путин, касается комплексной поддержки Тольятти. Как отметил губернатор, благодаря прямой поддержке президента развивается АВТОВАЗ и городской округ Автограда.

— Мы предложили рассмотреть предоставление дополнительных преференций и режимов для г.о. Тольятти, реализовать новые инфраструктурные объекты, и еще целый ряд дополнительных решений для развития, — заявил Дмитрий Азаров.

В настоящее время региональное правительство уже предварительно отрабатывает обозначенные вопросы на федеральном уровне. Без внимания не остался и вопрос возвращения хоккейного клуба «Лада» в КХЛ . Для этого должны быть готовы и спортивная арена, и клуб. Президент дал поручение и по этой теме.

Положительное решение получило обращение губернатора насчет обеспечения качественной питьевой водой людей, проживающих в южных районах региона. Уже начали модернизацию Красноармейского группового водовода, но требуются дополнительные решения. По предварительной оценке, протяженность нового водовода составляет около 200 км. Благодаря ему у 40-50 тысяч жителей южных районов региона будет качественная питьевая вода.

— Мы получили предварительную поддержку о включении этого проекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Теперь необходимо подтвердить запасы воды, еще раз проверить и утвердить проектную документацию в короткие сроки, чтобы стать участниками федеральной программы, — отметил губернатор.