В Самаре взяли под охрану дом, в котором жил Максим Горький

В доме некоторое время жил известный писатель. Фото: ЯндексКарты

В Самаре двухэтажный дом, в котором жил известный писатель Максим Горький, взяли под охрану. Здание расположено на улице Куйбышева.

Теперь строение официально утвердили предметом охраны и памятником архитектуру. Именно в этом доме разместился писатель Максим Горький, пока жил в Самаре. Также в список попали: «Дом Барановой», «Усадьба нотариуса», «Жилой дом» на улице Куйбышева и дом, в котором работали горький и другие писатели и журналисты.

Эти объекты получили возможность реставрации. Дома могут приспосабливать под использование.