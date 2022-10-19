В Самарской области росгвардейцы уничтожили крупнокалиберные артиллерийские снаряды

Снаряды сильно заржавели. Фото: пресс-служба Росгвардии по Самарской области

В Самарской области вновь наткнулись на подозрительные предметы в лесополосе. Ими оказались крупнокалиберные артиллерийские снаряды.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, информацию направили в отделение специалистов. Снаряды нашли в поселке Лесной на территории Борского района. На место прибыла группа ОМОН «Утес» и помогла разминировать подозрительные предметы. По прибытии взрывотехники осмотрели снаряды и смогли идентифицировать их как артиллерийские снаряды, калибр которых составляет 152 мм.

Отмечают, что боеприпасы сильно заржавели. Несмотря на это, специалисты соблюдали необходимые меры безопасности и уничтожили снаряды на месте обнаружения.