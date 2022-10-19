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Общество19 октября 2022 7:54

Стало известно, что Дмитрий Азаров показал Владимиру Путину во время личной встречи

На фото представлены участницы проекта «Жены Героев»
Ирина СИНЕГУБОВА
Патриотический проект оценил глава государства.

Патриотический проект оценил глава государства.

Фото: правительство Самарской области

Стало известно, что Дмитрий Азаров подарил Владимиру Путину. Самарский губернатор вручил президенту РФ уникальный фотоальбом с портретами жен героев.

Он связан с проектом «Жены Героев»: экспозиция фотовыставки, которую представили в Самаре, состоит из 50 уникальных портретов женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине. На фото жены военнослужащих сфотографированы в кителях супругов, рядом на стенде трогательные строчки из писем.

Патриотический проект оценил глава государства. Владимир Путин принял альбом с этими фотографиями. Особенно он был тронут фотографиями одной из женщин, участвующей в проекте. На одной она ожидала ребенка и сфотографирована беременной, а на другой – уже с новорожденным малышом.

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