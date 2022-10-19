Стало известно, что Дмитрий Азаров показал Владимиру Путину во время личной встречи

Патриотический проект оценил глава государства. Фото: правительство Самарской области

Стало известно, что Дмитрий Азаров подарил Владимиру Путину. Самарский губернатор вручил президенту РФ уникальный фотоальбом с портретами жен героев.

Он связан с проектом «Жены Героев»: экспозиция фотовыставки, которую представили в Самаре, состоит из 50 уникальных портретов женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине. На фото жены военнослужащих сфотографированы в кителях супругов, рядом на стенде трогательные строчки из писем.

Патриотический проект оценил глава государства. Владимир Путин принял альбом с этими фотографиями. Особенно он был тронут фотографиями одной из женщин, участвующей в проекте. На одной она ожидала ребенка и сфотографирована беременной, а на другой – уже с новорожденным малышом.

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