В Самаре планируют начать строительство дублера на Московском шоссе

К работам могут приступить после получения финансирования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут приступить к строительству дороги-дублера на Московском шоссе. Инициативу озвучили во время заседания в Самарской губернской думе 18 октября 2022 года.

Отмечаю что дублер будет идти по 18 км Московского шоссе до Северного переулка. Такое решение предложили местные жители, чтобы снизить транспортную нагрузку на одну из главных магистралей города. Строительство поддержали члены комитета.

Теперь проект могут направить в региональное правительство. Если он получит необходимое финансирование, то в скором времени специалисты могут начать строительные работы.