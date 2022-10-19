Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 9:03

Распределение свободных мест в детские сады будет проводиться в Самаре 21 октября

Родителям советуют проверить данные, указанные в заявлении
Ирина СИНЕГУБОВА
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.

Фото: администрация Самары

Уже в эту пятницу, 21 октября, в Самаре проведут распределение свободных мест в детские сады на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщили в администрации Самары.

На портале образовательных услуг родителям рекомендуют проверить данные, которые указали в заявлении. Если обнаружатся ошибки или какие-то сведения уже утратили силу, нужно будет обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация о наличии свободных мест можно посмотреть там же на портале. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке. Специалисты сообщают родителям о предоставлении места для ребенка в дошкольном учреждении по контактным данным из заявления.