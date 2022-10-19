В Самарской области 64-летний водитель спровоцировал столкновение двух «Лад» и Kia Ceed

Водитель автомобиля Kia Ceed сам обратился в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 18 октября, в 07:20 произошло ДТП с участием трех автомобилей в городе Отрадный. Аварию спровоцировал 64-летний водитель на «Ладе 219010».

— Мужчина ехал по автодороге «Урал – Муханово» в направлении с. Тимашево, на 62 километре он нарушил правила и выехал на полосу встречного движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там произошло столкновение с автомобилем Kia Ceed. Его водитель, 54-летний мужчина, двигался по «встречке». После этого «Лада» продолжила движение и врезалась в движущийся в попутном направлении Lada Largus, за рулем которой находился 26-летний водитель.

В результате ДТП пострадал 64-летний водитель отечественной легковушки. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Kia Ceed сам обратился в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.