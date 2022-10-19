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Общество19 октября 2022 9:31

Самарские дорожно-коммунальные службы начали готовиться к зимнему сезону

На обновление техники планируют направить 200 млн рублей
Алена ПРОВКИНА
Специалисты приступили к подготовке

Специалисты приступили к подготовке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области дорожно-коммунальные службы приступили к подготовке к зимнему сезону. На совещании обсудили задачи на этот год.

По информации департамента информационной политики региона, встречала прошла под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова. Отмечают, что протяженность автомобильной сети в регионе составляет почти 7 тысяч километров, а также включает в себя 27 километров мостовых сооружений. Содержанием дорог в этом году займется предприятие «АСАДО», который имеет 664 единицы техники.

Из-за значительного износа было принято решение обновить парк техники, на эти нужды направят 200 миллионов рублей. Новая техника уже начала поступать, готовность к зимнему содержанию дорог оценивают на 89%.