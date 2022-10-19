Самарские дорожно-коммунальные службы начали готовиться к зимнему сезону

Специалисты приступили к подготовке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области дорожно-коммунальные службы приступили к подготовке к зимнему сезону. На совещании обсудили задачи на этот год.

По информации департамента информационной политики региона, встречала прошла под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова. Отмечают, что протяженность автомобильной сети в регионе составляет почти 7 тысяч километров, а также включает в себя 27 километров мостовых сооружений. Содержанием дорог в этом году займется предприятие «АСАДО», который имеет 664 единицы техники.

Из-за значительного износа было принято решение обновить парк техники, на эти нужды направят 200 миллионов рублей. Новая техника уже начала поступать, готовность к зимнему содержанию дорог оценивают на 89%.