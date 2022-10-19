Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2022 9:53

Ударил украденным: самарские полицейские задержали буйного грабителя

В Самаре мужчина ограбил магазин и ударил охранника украденным
Алена ПРОВКИНА
Мужчина находится под стражей

Мужчина находится под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил не оплачивать покупки в магазине. Подозреваемый подрался с охранником у выхода.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в полицию поступило сообщение от представителя торговой точки, которая расположена на улице Чекистов. По словам работников, неизвестный зашел в магазин и направился к прилавкам, где лежал алкоголь. Он схватил бутылку спиртного и хотел выйти не заплатив. Охранник пытался задержать злоумышленника, но тот ударил сотрудника безопасности бутылкой по голове и убежал из павильона.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, который признал свою вину. Мужчина рассказал, что хотел украсть бутылку для личного употребления. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, пока он находится под стражей.