Ударил украденным: самарские полицейские задержали буйного грабителя

Мужчина находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил не оплачивать покупки в магазине. Подозреваемый подрался с охранником у выхода.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в полицию поступило сообщение от представителя торговой точки, которая расположена на улице Чекистов. По словам работников, неизвестный зашел в магазин и направился к прилавкам, где лежал алкоголь. Он схватил бутылку спиртного и хотел выйти не заплатив. Охранник пытался задержать злоумышленника, но тот ударил сотрудника безопасности бутылкой по голове и убежал из павильона.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, который признал свою вину. Мужчина рассказал, что хотел украсть бутылку для личного употребления. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, пока он находится под стражей.