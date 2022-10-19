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Происшествия19 октября 2022 10:05

В Самарской области водитель Renault Kaptur врезался в «ВАЗ 111130» и скрылся с места ДТП

Пострадали водитель и пассажирка отечественной легковушки
Ирина СИНЕГУБОВА
Скрывшийся автомобиль с повреждениями обнаружили в селе Обшаровка.

Скрывшийся автомобиль с повреждениями обнаружили в селе Обшаровка.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 18 октября, в 10:05 в Приволжском районе Самарской области 45-летний водитель автомобиля Renault Kaptur врезался в «ВАЗ 111130» и скрылся с места ДТП.

— Мужчина ехал по автодороге «Осинки-Приволжье-Обшаровка», на 24 километре он не выбрал безопасную дистанцию до легковушки, двигающийся впереди, и въехал в нее, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После этого виновник аварии скрылся. Неравнодушные люди вызвали скорую помощь и полицейских. 48-летнего водителя и 44-летнюю пассажирку «ВАЗ 111130» доставили в медицинское учреждение.

Скрывшийся автомобиль с повреждениями обнаружили в селе Обшаровка. А его водителя задержали по местожительству. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.