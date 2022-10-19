В Самаре прошел патриотический показ фильма

Волонтеры прониклись патриотическим духом фильма Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Самара в 27-й раз стала центром мирового кино для детей и юношества. С 17 по 22 октября кинотеатр «Художественный» стал главной площадкой XXVII Международного фестиваля «Кино – детям».

Кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества. В этом году свои картины представили более 130 человек — 42 профессиональные киноленты, остальные сняты любителями из России и стран ближнего зарубежья — Казахстана, Армении, Беларуси. В списке гостей - много звездных имен режиссеров, актеров, продюсеров.

«Патриотический показ» был организован в кинотеатре «Художественный» специально для волонтеров партийного центра «Единой России» и самарских молодогвардейцев, многим из них еще нет 18 лет.

Фильм «О чем молчала 35-я батарея» представил режиссер Олег Штром. Фильм рассказывает о героических защитниках Севастополя, во время Второй мировой войны.

Ребятам выпала уникальная возможность поговорить с автором картины и узнать много интересных фактов создания документального фильма.

Режиссер рассказал, как ему пришла идея фильма Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

-Мне было 11 лет, и я первый раз приехал в город Севастополь с моим братом. Это был 1980 год. Я ходил по этим развалинам и больше всего меня удивляло, что Великая Отечественная война уже давно закончилась, но там валялись патроны, осколки. Я насобирал очень много всего. Я оказался на развалинах 35-й батареи. Тогда там еще не было никакого музея. Мы там лазили, было интересно, смотрели на все это. Я увидел, как в бетоне застряли снаряды. В этот момент маленьким мальчиком я понял, что здесь творилось. Потом я очень долго это не вспоминал. Прошло много лет, я стал режиссером и снова попал в те места в 2004 году. Я пришел на это место и увидел, как люди, энтузиасты, волонтеры работают на разборе этих завалов. Люди решили создать там музеи, чтобы все приезжали и эту историю могли понять, узнать, почувствовать. Я понял, что об этом должен сделать картину, - поделился Олег Штром.

По инициативе режиссера картина стала экспонатом музея 35-ой береговой батареи. Фильм получил Гран-при Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» в 2011 году.

На самарских молодогвардейцев фильм произвел большое впечатление.

- Это фильм о героях, которыми надо гордиться, о защитниках Севастополя. Это очень трагичные события, о котором одна строчка в учебнике истории, это история о военных, окруженных врагом и брошенных без боеприпасов, еды и воды. Несмотря на то, что события эти прошли в годы Великой Отечественной войны, задевает за живое, - отмечают ребята из «Молодой гвардии».

Специальным бонусом для юных патриотов и волонтеров стала групповая фотография с режиссером фильма «О чем молчала 35-ая батарея» Олегом Штромом.

Напомним, что XXVII Международный фестиваль «Кино – детям» продолжается. До 22 октября участники кинофестиваля будут показывать свои работы. 21 октября в кинотеатре «Художественный» в Самаре пройдет День анимационного кино.