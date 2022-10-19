В Самаре военнослужащий заплатит штраф за оскорбление полицейского

Инцидент произошел в июле 2022 года во время поездки в поезде. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре суд приговорил военнослужащего по контракту к штрафу за оскорбление сотрудника транспортной полиции. Информацию сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Самарский гарнизонный военный суд.

Инцидент произошел в июле текущего года в поезде Челябинск – Адлер. Военнослужащий одной из местных воинских частей нецензурно высказался в адрес сотрудника полиции. Оскорбление слышали другие пассажиры поезда.

Суд пришел к выводу, что мужчина оскорбил честь и достоинство полицейского. Его признали виновным по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Отмечается, что при вынесении приговора суд учел тот факт, что у обвиняемого есть маленькие дети, а сам он выполнял специальные задачи за пределами РФ. Кроме того, военнослужащий признал вину, активно способствовал раскрытию преступления. Эти факторы стали смягчающим обстоятельством.