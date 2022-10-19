Самарские «Крылья Советов» заработали за участие в Кубке России 47,2 миллиона рублей

Деньги распределяют между участниками в зависимости от количества проведенных матчей и побед. Фото: ПФК «Крылья Советов»

Стало известно, сколько заработала футбольная команда "Крылья Советов" за участие в Кубке России. Сумма составила 47,2 миллионов рублей.

Объемы призовых для клубов за участие в Кубке России опубликовали на сайте Metaratings.ru. Суммарные выплаты командам составят 1,513 миллиардов рублей. Их распределяют между участниками в зависимости от количества проведенных матчей и побед.

Судя по этим данным, за участие в турнире каждый клуб автоматически получает 28,2 миллиона рублей, а за каждую победу на групповом этапе — по 9,5 миллионов. Таким образом, команда "Крылья Советов" в общей сложности получила 28,2 миллиона за участие и по 9,5 миллионов за победу над "Зенитом" и "Факелом".