В Самаре несколько десятков домов остались без холодной воды 19 октября 2022 года

Водоснабжения восстановят в ближайшее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают проводить плановые работы. Некоторые из них связаны с отключением холодного водоснабжения.

По данным «РКС-Самара», в среду, 19 октября 2022 года, в десятках домов отключили воду. Работы проводят по следующим адресам: Льва Толстого, Ленинградской, Самарской, Вилоновской, Луцкой, Физкультурной, проспект Кирова, Ленинской, переулок Северный, Гагарина, Победы, Ново-Садовой.

Специалисты проводят необходимые работы. В некоторых домах уже восстановили водоснабжение. Все подробности указаны на официальном сайте ресурсоснабжающей компании.