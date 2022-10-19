Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 11:46

В Самаре персональный водитель может зарабатывать до 90 тысяч рублей

Аналитики предоставили данные исследований
Алена ПРОВКИНА
Работодатели обращают внимание на стаж вождения

Работодатели обращают внимание на стаж вождения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рассказали, сколько могут зарабатывать персональные водители. На высокий доход могут рассчитывать водители первых лиц компаний.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум персонального водителям в столице составляет 160 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 130 тысяч рублей, а в Самаре – до 90 тысяч рублей. Отмечают, что работодатели обеспечивают высоким уровнем дохода тех, кто имеет стаж вождения автомобилей представительского класса от 7 лет. Помимо этого, конкурентным преимуществом будет является навык экстремального вождения в городских условиях.

Безусловным плюсом будет знание английского языка на разговорном уровне. Средняя зарплата специалистов по областной столице – 48 тысяч рублей.