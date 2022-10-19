На Самарскую область обрушится «барическая пропасть» с 24 октября 2022 года

Также возможны головокружение, головная боль, нехватка воздуха, тошнота. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе в Самарской области ожидаются перебои атмосферного давления. По словам экспертов, резкий перепад называется «барической пропастью».

Судя по данным GISMETEO, показатели давления составляют 754-757 мм рт. ст., но они начнут понижаться. В понедельник, 24 октября оно составит 754 мм рт. ст, а 25 и 26 октября достигнет минимального значения в 746 мм рт. ст.

Затем в четверг, 27 октября, произойдет скачок атмосферного давления до 756 мм рт. ст. Медики рассказали, что наиболее распространенные симптомы, которые могут проявиться в эти дни, – головокружение, головная боль, нехватка воздуха, тошнота, повышение или снижение артериального давления.

Также повышается риск гипертонических кризов, инфарктов и падений. В случае барической пропасти рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки, соблюдать режим сна и пить побольше воды.