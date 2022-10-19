Жители России массово переводят деньги в самарский фонд помощи военнослужащим

На поступившие средства ведется закупка необходимых вещей для участников СВО. Фото: vk.com/zvezdailira

В самарский фонд помощи военнослужащим «Звезда и Лира» начали массово поступать денежные переводы в 333 рубля. Жители России присоединились к переводам после публикации видео, в котором участники СВО благодарят фонд за помощь. Благодарность сопровождается знаменитым артиллерийским сигналом: «Залпом! Триста тридцать три!». Информацию сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

– Десятки чеков о переводе 333 рублей начали присылать в официальный телеграмм-канал фонда с 18 октября, – рассказали в пресс-службе ЦВО.

Общественный фонд «Звезда и Лира» действует при Доме офицеров Самарского гарнизона. Инициатором его создания выступили жены военнослужащих. В рамках работы фонд оказывает помощь бойцам 2-й общевойсковой армии, в состав которой входят воинские части и соединения из Самарской, Пензенской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики.

С начала СВО фонд отправил военнослужащим более 100 тепловизоров, 99 квадрокоптеров, 5 бензо-генераторов, 42 комплекта средств связи, 10 прицелов ночного видения, 38 коллиматорных прицелов, 2000 резиновых сапог, медицинское оборудование по списку МОСН, а также свыше 200 тонн продуктов питания и ряд других необходимых вещей.