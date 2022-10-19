Самарские педагоги смогут рассказать о себе и своей работе на страницах книги

Для участия в проекте учителя должны написать небольшое эссе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У учителей России и, в частности, Самарской области, появилась уникальная возможность вписать свое имя в историю. В рамках проекта «Книга автобиографий учителей ФКР» педагоги смогут поделиться своим опытом, рассказать, как они пришли к этой профессии. С инициативой о создании книги выступила полуфиналистка телешоу «Классная тема» Елена Вострикова.

– Книга с автобиографиями учителей – очень нужная и правильная инициатива. Это попытка наглядно продемонстрировать из каких корней прорастает призвание к педагогике и показать, что оно невозможно без любви к детям и школе, – рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Чтобы принять участие в проекте учителя должны написать свою историю. Им предстоит рассказать, как они пришли в профессию и ответить на главный вопрос – «Как и почему вы стали учителем?». Кроме того, участники должны дать наставление будущему поколению учителей.

Объем эссе - 2-3 листа формата A4. Текст и фотографии для иллюстраций нужно выслать на почту evostrikova69@mail.ru до конца декабря 2022 года.