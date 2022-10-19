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Общество19 октября 2022 13:13

Маленьким жителям Самары покажут «Сказку о царе Салтане»

Спектакль состоится 22 октября в ДК Железнодорожников
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Маленькие зрители увидят "Сказку о царе Салтане"

Маленькие зрители увидят "Сказку о царе Салтане"

Маленьким жителям Самары покажут «Сказку о царе Салтане». Спектакль Самарского Художественного Театра состоится в субботу, 22 октября в 11:00 в ДК Железнодорожников им. Пушкина по адресу у. Льва Толстого, 94.

- На спектакле юные зрители смогут окунуться в волшебный мир сказки Александра Пушкина, - рассказывают в театре.

Режиссеры и актеры обещают, что богатый слог великого писателя и изысканное оформление спектакля непременно заставят и маленьких, и больших зрителей поверить в чудеса и в то, что любовь и доброта всегда побеждают.

- Постановка рекомендуется к просмотру всей семьей, - рассказали в театре.

Возрастное ограничение 6+

Билеты продаются в театральных кассах города. В том числе их можно приобрести по Пушкинской карте.