В Самарской области более 680 тысяч жителей прошли вакцинацию от гриппа в октябре 2022 года

В первую очередь прививки делают тем, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области активно проходят вакцинацию от гриппа. По данным на 19 октября 2022 года, прививки сделали более 680 тысяч человек. Информацию сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

– В медучреждения поступила новая партия вакцины «Совигрипп» для профилактики гриппа у взрослых. Также в наличии есть вакцины, предназначенные для иммунизации детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста, – отмечают в минздраве региона.

Власти также напоминают, что жители могут сделать одновременно прививку как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции. Однако перед следующей вакцинацией должен быть перерыв не менее месяца.