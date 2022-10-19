Прокуратура обжалует досрочное прекращение полномочий главы Отрадного

Прокурор города уже направил заявление в суд. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура планирует обжаловать решение думы Отрадного о прекращении полномочий экс-мэра города Александра Бугакова. Информация размещена на сайте надзорного органа.

– Обвинительный приговор суда в отношении главы города вступил в силу в сентябре. Несмотря на это, его полномочия были прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, бывший глава Отрадного Александр Бугаков стал фигурантом уголовного дела в сентябре прошлого года. Чиновника заподозрили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Следствие полагало, что с ноября 2018 по июнь 2020 года он утвердил схему теплоснабжения в пользу АО «СамРЭК». В результате конкурирующая компания в лице ООО «ГОТЭ» не смогла оказывать аналогичные услуги и приостановила деятельность котельной.

21 сентября 2022 года вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении экс-мэра Отрадного. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб». По решению суда экс-глава города был оштрафован. Кроме того, в течение трех лет он не может занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления

В результате Александр Бугаков досрочно сложил полномочия. Однако позднее прокуратура выяснила, чиновник ушел в отставку по собственному желанию, а не в связи с обвинительным приговором.

Теперь надзорный орган намерен добиться признания решения городской думы незаконным, а также прекратить полномочия Александра Бугакова в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора. Заявление уже направлено в суд.