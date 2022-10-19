Губернатор Самарской области обсудил с Владимиром Путиным помощь жителям Снежного

Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым во вторник, 18 октября. Фото: kremlin.ru

Жители Самарской области оказывают значительную помощь в восстановлении Снежного. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 18 октября.

Глава региона отметил, что благодаря активной помощи самарцев в Снежном были восстановлены 3 школы, 2 медицинских учреждения, 13 котельных, 5 тепловых пунктов и объекты теплоснабжения, 40 объектов водоснабжения и канализации, 6 многоквартирных домов, 4 дороги протяженностью более 5 километров, а также выполнен ряд других работ.

Участие Самарской области оценили жители Донецкой народной республики. Заместитель председателя Общественной палаты ДНР Анна Ревякина отмечает: губерния одной из первых регионов РФ подписала соглашение о сотрудничестве с городом Снежное.

– Мы смогли наладить системное взаимодействие, позволяющее сегодня обеспечить комфорт гражданам Донбасса. Формируя запрос на предметы первой необходимости и перечень первостепенных задач городов, мы всегда получаем положительный и своевременный отклик. Только вместе мы пройдем через сегодняшние, очевидно, бурные времена и с огромной радостью встретим самарцев на гостеприимной земле Донбасса – земле Российской Федерации. Искренне благодарю всех жителей самарского региона за поддержку, – поделилась Анна Ревякина.

Самара поддерживает жителей Снежного в ежедневном режиме. Об этом заявил член ОПРФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области Павел Покровский.

– От Самарской области было отправлено 84 колонны с гуманитарным грузом. Это пожертвования людей, общественных организаций, предприятий. Было передано много предметов первой необходимости, продуктов, но и много книг. Среди них классическая, детская литература, а также книги о Самарской области, чтобы жители Снежного лучше узнали и нас, волжан, – рассказал Павел Покровский.

Он также отметил, что регион помогает жителям Снежного решить вопросы городского благоустройства, водоснабжения, нормализации процессов теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений, устранить пробелы в учебных планах. В дальнейшем эта работа будет продолжена совместно с Общественной палатой ДНР.