Военнослужащие поблагодарили прихожан храма в Самарской области за поддержку

Свою благодарность мужчины записали на видео. Фото: скриншот с видео

Самарец Андрей Болдырев продолжает доставлять гуманитарную помощь участникам СВО. Активную поддержку в этом нелегком деле оказывают неравнодушные жители региона: они передают теплые вещи, медикаменты и ряд других нужных вещей. Некоторые помогают финансово.

На днях Андрей Болдырев доставил бойцам гуманитарную помощь, которую собрали прихожане храма в честь Святого Преподобного Алексия человека Божия из поселка Алексеевка. Военнослужащие, в свою очередь, поблагодарили соотечественников.

– Благодарим прихожан за помощь армии, она нам всегда нужна, – отмечают военнослужащие.

Отметим, что сборы помощи ведутся на регулярной основе. Все желающие оказать поддержку героям СВО могут связаться с Андреем Болдыревым на его странице «Вконтакте».