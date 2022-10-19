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Общество19 октября 2022 15:28

Военнослужащие поблагодарили прихожан храма в Самарской области за поддержку

Неравнодушные жители региона передали бойцам гуманитарный груз
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Свою благодарность мужчины записали на видео.

Свою благодарность мужчины записали на видео.

Фото: скриншот с видео

Самарец Андрей Болдырев продолжает доставлять гуманитарную помощь участникам СВО. Активную поддержку в этом нелегком деле оказывают неравнодушные жители региона: они передают теплые вещи, медикаменты и ряд других нужных вещей. Некоторые помогают финансово.

На днях Андрей Болдырев доставил бойцам гуманитарную помощь, которую собрали прихожане храма в честь Святого Преподобного Алексия человека Божия из поселка Алексеевка. Военнослужащие, в свою очередь, поблагодарили соотечественников.

– Благодарим прихожан за помощь армии, она нам всегда нужна, – отмечают военнослужащие.

Отметим, что сборы помощи ведутся на регулярной основе. Все желающие оказать поддержку героям СВО могут связаться с Андреем Болдыревым на его странице «Вконтакте».