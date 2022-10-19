Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО «Авиаагрегат» перспективы развития

Встреча с руководством завода состоялась в среду, 19 октября. Фото: правительство Самарской области

В среду, 19 октября, глава региона Дмитрий Азаров посетил АО «Авиаагрегат». Губернатор обсудил с гендиректором предприятия Денисом Гараевым и первый заместителем гендиректора АО «Технодинамика» по вопросам обеспечения и исполнения гособоронзаказов Ринатом Хайровым ряд вопросов. Один из них касался обеспечения кадров.

В данный момент «Авиаагрегат» выполняет государственные заказы. На заводе в две смены трудится около 2 тысяч человек, однако есть недостаток в новых сотрудниках. Сегодня открыто порядка 240 вакансий: операторов станков, токарей, фрезеровщиков.

При этом средний заработок на «Авиаагрегате» – выше средней зарплаты по региону. Помимо этого, сотрудники получают дополнительное медицинское страхование, помощь в решении социальных вопросов, санаторно-курортное лечение за достижения в работе, компенсацию процентной ставки по ипотеке. Кроме того, все сотрудники завода подлежат бронированию или отсрочке от частичной мобилизации.

– Крайне важно, чтобы специалисты, которые куют победу здесь, в тылу, на оборонно-промышленных предприятиях, работали в полной мере. Мы просто обязаны обеспечить все для фронта, все для победы, – подчеркнул губернатор, отметив, что министерство труда окажет предприятию содействие в решении кадрового вопроса.

В ходе обсуждения руководство завода обратилось к губернатору с просьбой оказать содействие в решении вопроса об увеличении энергомощности в связи с расширением производства и вводом новых производственных корпусов. Дмитрий Азаров заявил, что поддержка будет оказана.