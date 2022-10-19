В Тольятти дети военнослужащих смогут бесплатно посещать продленку

Чтобы дети ходили на занятия бесплатно, родители должны подать заявление в муниципальное образовательное учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти дети из семей мобилизованных, добровольцев и участников СВО смогут бесплатно посещать продленные занятия в школах. Об этом 19 октября на встрече с гражданами, которые отправились на обучение и боевое слаживание, сообщил глава города Николай Ренц

– От оплаты занятий в группах продленного дня будут освобождены дети мобилизованных, добровольцев и военнослужащих-участников спецоперации. Для этого достаточно будет подать заявление в муниципальное образовательное учреждение, в котором обучается ребенок, – подчеркнул Николай Ренц.

Он напомнил, что семьи военнослужащих также освобождены от платы за детские сады и за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Кроме того, дети из таких семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах.