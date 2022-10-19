Андрей Кислов прокомментировал встречу Владимира Путина с Дмитрием Азаровым

Андрей Кислов подчеркнул, что правительство Самарской области оперативно и эффективно решает поставленные задачи.

Во вторник, 18 октября, президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе диалога глава государства позитивно оценил темпы социально-экономического развития региона и ситуацию в области в целом. Сенатор Совета Федерации от Самарской области Андрей Кислов уверен: качественная оценка – результат плодотворной работы губернии.

– Считаю, что это результат 5-летней работы главы региона и его команды, а также жителей Самарской области. За последние несколько лет руководство страны поддержало многие самарские инициативы. Без прямого содействия президента их реализация была бы невозможна. И на этой встрече Дмитрий Азаров вновь заручился поддержкой Владимира Путина по целому ряду флагманских проектов, которые будут определять дальнейшее развитие региона на ближайшие десятилетия, – поделился Андрей Кислов.

В числе таких проектов – мост через Волгу, международный университетский кампус, поддержка автопрома и в целом Тольятти. Андрей Кислов отмечает: регион успешно и оперативно решает любые поставленные задачи.

– На прошедшей встрече президент поставил ряд приоритетных задач, которые в тот же день были немедленно запущены в работу. Сразу после встречи с президентом губернатор в режиме видеоконференции провел заседание регионального правительства. Дмитрий Азаров поручил министрам максимально оперативно и глубоко погрузиться в поставленные главой государства задачи и обеспечить их качественную отработку в тесном взаимодействии с правительством России и другими федеральными органами, – подчеркнул Андрей Кислов.

Сенатор добавил, что такой подход к работе – наиболее эффективный. Именно он позволит результативно решать самые ответственные и неотложные задачи, которые стоят как перед Самарской областью, так и перед всей страной.