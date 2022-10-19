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Общество19 октября 2022 17:21

В Самаре из больницы Пирогова уволились осужденные за мошенничество сотрудники

Главбух и начальник отдела кадров оставили должности после вмешательства Минздрава РФ
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Обе женщины написали заявления об увольнении.

Обе женщины написали заявления об увольнении.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с осужденными сотрудниками больницы Пирогова в Самаре получила свое продолжение. В ситуацию вмешался министр здравоохранения РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Уже сегодня обе мошенницы экстренно написали заявления об увольнении. В отношении главврача больницы будет проведена проверка, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Ранее стало известно, начальник отдела кадров и главный бухгалтер больницы Пирогова недавно вернулись на прежнее место работы. Сотрудницы благополучно трудоустроились, несмотря на судимость за мошенничество. По данным Александра Хинштейна, работники фиктивно оформляли на работу несуществующих сотрудников, а зарплату забирали себе. Обе получили условные сроки.