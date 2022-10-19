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Происшествия19 октября 2022 17:50

В Самарской области мужчина отправится под суд за организацию наркофермы

Житель региона выращивал кусты мака на приусадебном участке
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Помимо запрещенного «садоводства», обвиняемый занимался сбытом наркотиков.

Помимо запрещенного «садоводства», обвиняемый занимался сбытом наркотиков.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Похвистнево будут судить местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении ряда преступлений, связанных с наркотиками. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие полагает, что в марте текущего года мужчина продал через интернет 0,21 грамм метадона. В июне оперативники пришли к нему с обыском и обнаружили еще одну крупную партию наркотика. Оказалось, что мужчина не только продает наркотические вещества, но и выращивает их сам.

– Во время обыска была обнаружена маковая солома и ее экстракт, которые обвиняемый изготовил из культивируемых на своем приусадебном участке растений. Всего из незаконного оборота было изъято 1110 кустов мака, – рассказали в региональной прокуратуре.

В ближайшее время мужчина отправится на скамью подсудимых.