В Самарской области мужчина отправится под суд за организацию наркофермы

Помимо запрещенного «садоводства», обвиняемый занимался сбытом наркотиков. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Похвистнево будут судить местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении ряда преступлений, связанных с наркотиками. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие полагает, что в марте текущего года мужчина продал через интернет 0,21 грамм метадона. В июне оперативники пришли к нему с обыском и обнаружили еще одну крупную партию наркотика. Оказалось, что мужчина не только продает наркотические вещества, но и выращивает их сам.

– Во время обыска была обнаружена маковая солома и ее экстракт, которые обвиняемый изготовил из культивируемых на своем приусадебном участке растений. Всего из незаконного оборота было изъято 1110 кустов мака, – рассказали в региональной прокуратуре.

В ближайшее время мужчина отправится на скамью подсудимых.