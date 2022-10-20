Самарца привлекут к уголовной ответственности за пьяное вождение

Суд признал мужчину виновным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары мужчина повторно нарушил правила дорожного движения. За это его привлекут к уголовной ответственности.

По информации прокуратуры Самарской области, летом текущего года подозреваемый сел за руль после употребления спиртного. В состоянии опьянения мужчина стал разъезжать по улицам города. Водителя и ранее привлекали к ответственности, в прошлый раз он отказался проходить медицинское освидетельствование. Инспекторы задержали нарушителя, который вновь отказался от проверки.

В суде задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчину признали виновным и назначили ему срок обязательных работ, а также временно лишили прав.