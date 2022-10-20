Владимир Путин назвал Дмитрию Азарову ключевые проблемы Самарской области

Также в ходе встречи Дмитрий Азаров рассказал об уникальном проекте "Жены Героев". Фото: официальный сайт президента РФ

Во вторник, 18 октября, Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Президент выделил основные проблемы региона.

— Есть проблемные вопросы, без них никогда не бывает. Аварийное жилье всё-таки на высоком уровне, и системная проблема – экология, — отметил Владимир Путин.

По многим показателям, некоторые являются даже выше российских, президент назвал ситуацию в Самарской области стабильной и хорошей. Особенно выделились инвестиции в основной капитал, уровень промышленного производства и стройки.

В ходе встречи Дмитрий Азаров рассказал об уникальном проекте "Жены Героев", созданном в Самарской области и даже подарил фотоальбом. В нем представлены портретные фотографии супруг военнослужащих в кителях своих мужей.

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