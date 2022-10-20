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Происшествия20 октября 2022 4:35

В Самаре женщина лишались 60 тысяч рублей из-за мошенников

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина хотела купить гироскутер

Женщина хотела купить гироскутер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница наткнулась на мошенников в социальных сетях. Женщина хотела купить гироскутер.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая нашла объявление в интернете о продаже гироскутера. Тогда она связалась с продавцом и договорились о цене. После этого автор поста отправил ей ссылку, через которую необходимо было оплатить товар. Местная жительница ввела данные своей карты. В итоге у нее списали более 63 тысяч рублей.

Только после оплаты женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.