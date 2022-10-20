В Самаре вандалы разбили «стеклянную» остановку

Вандалы разбили остановку. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители разбили «стеклянную» остановку на улице Промышленности. Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами.

Судя по опубликованному видео, части стен разлетелись вдребезги. Кто-то старательно хотел избавиться от остановки и ограждений. Теперь жители не смогут укрыться от непогоды. Также на видео попал рядом лежащий мусор, в числе которого оказались бутылки спиртного. Возможно, вандалы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, также злоумышленники испортили новую детскую площадку. Как только специалисты установили новое оборудование и элементы, нарушители сразу же исписали все граффити.