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Общество20 октября 2022 4:48

В Самаре вандалы разбили «стеклянную» остановку

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Вандалы разбили остановку. Фото: скриншот видео

Вандалы разбили остановку. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители разбили «стеклянную» остановку на улице Промышленности. Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами.

Судя по опубликованному видео, части стен разлетелись вдребезги. Кто-то старательно хотел избавиться от остановки и ограждений. Теперь жители не смогут укрыться от непогоды. Также на видео попал рядом лежащий мусор, в числе которого оказались бутылки спиртного. Возможно, вандалы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, также злоумышленники испортили новую детскую площадку. Как только специалисты установили новое оборудование и элементы, нарушители сразу же исписали все граффити.