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Общество20 октября 2022 5:03

В самарском троллейбусном депо № 2 открылся пункт вакцинации 19 октября

Привиться там могли сотрудники трамвайно-троллейбусного управления
Ирина СИНЕГУБОВА
Одной из главной рекомендации является не растирать в первый день место укола.

Одной из главной рекомендации является не растирать в первый день место укола.

Фото: администрация Самары

В среду, 19 октября, для работников «ТТУ» открылся пункт вакцинации в троллейбусном депо № 2. Там все желающие могли сделать прививку от гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом сообщила администрация Самары.

Посетителей с самого утра принимали медики из городской поликлиники № 15. Сначала каждому измеряли температуру тела, опрашивали об общем состоянии, уточняли отсутствие противопоказаний.

За эту осень почти 50 тысяч сотрудников «ТТУ» уже поддержали прививочную кампанию, которая продолжается. Вся процедура занимает около пяти минут. Так как работники находятся все время в контакте с другими людьми-пассажирами, у них есть риск стать переносчиками инфекций.

После сделанной прививки медицинский персонал дает пациентам рекомендации. Одной из главной является не растирать в первый день место укола.