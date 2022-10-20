Появились кадры подготовки самарских мобилизованных

Мобилизованных обучают стрелять из разного оружия

В Самаре и области продолжают подготовку мобилизованных в воинских частях. Появились кадры стрельбы на полигонах.

С мобилизованными активно работают в Самарской области. Под присмотром инструкторов личный состав выезжает на специализированные полигоны для стрельб из автоматов АК-47, ПК, гранатометов РПГ-7В, а также снайперских винтовок СВД.

Бойцов также обучают всем необходимым навыками выживания. В том числе оказание первой медицинской помощи, наложения жгутов и правилам проведения эвакуации раненных.