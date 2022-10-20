Молодежный парламент при Самарской губернской думе разработал две законодательные инициативы

Фото: Самарская губернская дума

19 октября на заседании общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе обсудили две законодательные инициативы молодежи в сфере экологического образования и защиты здоровья людей.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил важность участия молодежи в судьбе страны и своего региона. Подчеркнул значимость патриотического воспитания.

Вы, как и все граждане России, каждый день становитесь свидетелями многих международных и внутрироссийских событий самого разного значения и самых огромных масштабов. И сегодня – в крайне непростое время, в условиях напряженной международной обстановки, – от вас, молодежи, во многом зависит, каким будет завтрашний день нашего региона и страны, - сказал он.

Самарская область – один из 18 субъектов Российской Федерации, где молодежный парламент наделен правом законодательной инициативы. И ребята активно пользуются этим правом.

- Это второе заседание молодежного парламента при Самарской губернской думе 7-го созыва. Молодежный парламент сегодня, действительно, является консолидирующей площадкой, объединяющей различные мнения. Члены молодежного парламента ведут активную общественную работу, реализуют социальные проекты и разрабатывают законотворческие инициативы, - сказал председатель общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе Даниил Сиднев.