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Происшествия20 октября 2022 6:35

В Самаре сотрудники росгвардии поймали злоумышленника, обворовавшего кондитерский магазин

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Задержанного передали в полицию

Задержанного передали в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил украсть деньги из магазина. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.

По информации пресс-службы Росгвардии Самарской области, инцидент произошел в Кировском районе. Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от полицейских об ограблении кондитерского магазина. На месте экипаж обнаружил разбитое окно и злоумышленника, не успевшего скрыться. Мужчина пытался сбежать, но правоохранители задержали преступника.

Оказалось, он успел украсть из кассы более 6 тысяч рублей. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.