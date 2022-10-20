В Самаре сотрудники росгвардии поймали злоумышленника, обворовавшего кондитерский магазин

Задержанного передали в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил украсть деньги из магазина. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.

По информации пресс-службы Росгвардии Самарской области, инцидент произошел в Кировском районе. Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от полицейских об ограблении кондитерского магазина. На месте экипаж обнаружил разбитое окно и злоумышленника, не успевшего скрыться. Мужчина пытался сбежать, но правоохранители задержали преступника.

Оказалось, он успел украсть из кассы более 6 тысяч рублей. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.