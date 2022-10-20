В Самарской области меньше 30% работников довольны своей зарплатой

Немногие самарцы довольны своей зарплатой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно, сколько работников довольны своей заработной платой. К сожалению, их количество ниже 30%.

По информации службы исследований hh.ru, уровень текущей зарплаты устраивает только 28% работников региона. При этом, только 7% однозначно довольны, а еще 21% - скорее довольны, чем нет. Остальные респонденты отметили, что нынешняя зарплата их не устраивает. Чаще остальных недовольство выражают представители сфер безопасности, науки и образования, медицины и фармацевтики, а также госслужбы.

Заработная плата устраивает сотрудников высшего менеджмента, закупок, добыче сырья и управления персоналов. 24% опрошенных признались, что их заработок должен вырасти в два раза, чтобы сумма начала их устраивать.