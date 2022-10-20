В Самарской области спасли потерявшихся грибников и оставленных в машине младенца с бабушкой

Женщину с внучкой на патрульном автомобиле привезли к ближайшему магазину с детским питанием. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ОГИБДД Ставропольского района помогли найти питание для младенца, оставленного с бабушкой в машине, а затем отыскали заблудившихся в лесу грибников.

— Взволнованная женщина сообщила, что ее родственники ушли в лес за грибами и не могут найти дорогу назад, а она сама с 6-месячной внучкой долгое время находится на окраине леса в автомобиле, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, в трубке раздавался душераздирающий крик ребенка. К женщине на помощь прибыли старшие лейтенанты полиции Сергей Уютов и Сергей Маркин. Они позвонили потерявшимся взрослым и убедились, что медицинская помощь им не требуется. Поэтому первым делом внимание было уделено младенцу.

Женщину с внучкой на патрульном автомобиле привезли к ближайшему магазину с детским питанием. Когда ребенок поел и успокоился, инспекторы вернулись к месту, где родители и дедушка младенца вошли в лес. Грибников искали с помощью звуковой и световой сигнализации на патрульном автомобиле.

Полицейские ездили по лесным дорогам и созванивались с грибниками, которые так и не могли сориентироваться на местности. В какой-то момент потерявшиеся услышали звуковые сигналы, сообщили об этом инспекторам и вышли на звук. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.