Средний возраст сдающих биоматериал в Самаре составил 33,5 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, насколько в Самарской области выросло количество мужчин, желающих сдать сперму. Об увеличении числа желающих сдать биоматериал после объявления частичной мобилизации журналисту «КП-Самара» рассказали в областном минздраве.

Как пояснили в ведомстве, после объявления частичной мобилизации числдо самарцев, которые выразили желание слать серму, вырослор на 18 человек.

- В прежние два года число желающих сдать сперму в Самарской области не превышало десяти человек в год, - сообщили в облминздраве. – В основном обращения доноров были связаны с медицинскими показаниями.

После того, как в стране объявили о частичной мобилизации, желание сдать сперму высказали сразу 18 жителей региона.

- Средний возраст сдающих биоматериал по данному поводу составил 33,5 лет, - пояснили в ведомстве. – Из них 11 состоят в браке, у семи брак не зарегистрирован.

Как рассказали в минздраве, криопробирки с замороженным биоматериалом доноров будут храниться в специальных емкостях – сосудах Дьюара в жидком азоте. Срок хранения биоматериала не ограничен.