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Общество20 октября 2022 8:57

В Самарской области машину мужчины арестовали за долг по налогам в 110 тысяч рублей

В регионе проходят направленные рейды
Алена ПРОВКИНА
После ареста машины мужчина сразу выплатил долг

После ареста машины мужчина сразу выплатил долг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области судебные приставы проводят направленные рейды, с целью взыскать задолженность. Один из местных жителей не выплатил 110 тысяч рублей за налоги.

По данным УФССП России по Самарской области, в городе Тольятти правоохранители неоднократно предупреждали должника. Ему рассказывали о возможных мерах, если он не оплатит задолженность. Местные житель игнорировал требования. Исполнитель остановил мужчину на одной из улиц города и разъяснил ему о порядке дальнейших действий. Иномарку «Ford Focus» арестовали за долги.

Также неплательщика предупредили, если он не погасит долг в указанный срок, то его автомобиль отправят на реализацию. Средства пойдут в счет оплаты. Данные действия заставили мужчину сразу же закрыть задолженность.