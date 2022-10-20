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Общество20 октября 2022 9:31

Самарцам показали, что происходит на стройке на пересечении улиц Самарской и Полевой

Специалисты готовятся к строительству новой станции метро
Алена ПРОВКИНА
Специалисты приступили к выносу коммуникаций

Специалисты приступили к выносу коммуникаций

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре специалисты продолжают подготовительные работы на пересечении улиц Самарской и Полевой. На участке планируют развернуть строительство новой станции метро «Театральная».

Журналист «КП-Самара» показал, как проходят работы. На территорию пригнали спецтехнику, оградили несколько участков и начали перекладывать коммуникации. Ранее представители городской администрации рассказывали, что пока идут работы, которые являются подготовительными перед опусканием щита. Одновременно с этим сотрудники подрядной организации выносят телефонный кабель и переустраивают водовод.

Напомним, станция метро «Театральная» станет последней на линии метрополитена. Завершить работы планируют только в 2024 году.