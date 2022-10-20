В Самарской области пьяный водитель на автомобиле «ВАЗ-21150» сбил 19-летнего парня

В отношении автомобилиста составили административные материалы за правонарушения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 19 октября, в 21:40 в Кинель-Черкасском районе 32-летний пьяный водитель на автомобиле «ВАЗ-21150» сбил 19-летнего парня.

— Мужчина ехал по ул. Космическая с. Тимашево в направлении ул. Колхозная и наехал на пешехода, который находился на проезжей части и не собирался переходить ее, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель оказал первую помощь и доставил молодого человека в медицинское учреждение, где его госпитализировали. В отношении автомобилиста составили административные материалы за правонарушения. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель автомобиля «ВАЗ-21150» находился в алкогольном опьянении.

Всего 19 октября на территории Самарской области произошло 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Было выявлено 747 нарушений правил дорожного движения.