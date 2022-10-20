В Самарской области наградили победителей конкурса «Мой учитель – мой наставник»

Было пять номинаций, в общем количестве поступило 104 работы. Фото: "Единая Россия"

В Самарской области наградили победителей творческого конкурса «Мой учитель – мой наставник», приуроченного ко Дню учителя. Он проходил с 20 сентября по 10 октября.

Было пять номинаций, в общем количестве поступило 104 работы. Лучшее эссе написали 12 участников, победителями в номинации «Рисунок» стали 8 человек, за пост в социальных сетях наградили 7 участников. Двое сняли видеоролики, которые одержали победу, а 6 человек сделали лучшие фотографии.

Организаторами конкурса являются общественный совет проекта «Новая школа» в Самарской области и реготделение партии «Единая Россия». Напомним, следующий год объявлен президентом РФ годом педагога и наставника.